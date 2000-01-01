19.01 11:21 MIGnews.com

Главная дивизия ЦАХАЛа не готова к войне

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Дивизия 319 станет первой, которая войдет в Ливан в следующей войне. Портал ynet публикует доклад ЦАХАЛа, согласно которому в подготовке дивизии к боевым действиям существуют серьезные проблемы, специфически, в сфере логистики и личного состава.Речь идет о “приоритетной” дивизии резервов ЦАХАЛа, которая войдет в Ливан сразу за дивизиями, укомплектованными солдатами срочной службы - 36,162 и 98.Отчет контролера ЦАХАЛа был представлен в августе 2018 года, но большинство недостатков не устранено и на настоящий момент он сохраняет силу. Отчет был засекречен и ynet более года добивался его публикации. Отчет был подготовлен через год после отчета уполномоченного по делам солдат генерал Ицхак Брика, породившего настоящий шторм в военно-политическом истеблишменте.По данным отчета , более 52% транспортных средств дивизии, главным образом, грузовиков, не могут быть использованы в случае войны. Дивизия недоукомплектована на 20% приборами ночного видения. При бывшем начальнике Генштаба Гади Айзенкоте укомплектованность дивизии на 80% считалась “достаточной”.Из отчета следует что до половины всех танков дивизии марки Меркава 4 “отданы во временное пользование” учебной дивизии бронетанкового корпуса. Танки, вместо того, чтобы стоять на позициях в Верхней Галилее находятся в Арава. Также 94 радиостанции дивизии находятся на базе Шизафон а не в подразделениях.Офицеры ЦАХАЛа утверждают, что речь идет о “логичной” и обычной” практике, и что танки “могут быть возвращены в дивизию в течении считанных дней”.На базе логистики Северного командования также не хватает средств связи для машин, занятых эвакуацией раненых с поля боя, не хватает бронетранспортеров для эвакуации раненых. Более года у медицинского батальона нет командира и заместителя командира.26 грузовиков Man “отданы во временное пользование” другой базе логистики на севере. В двух подразделениях дивизии не хватает по 23 грузовика. Также отмечен плохой уход за боевой техникой. 68 танков и бронетранспортеров дивизии ожидают следующей войны под рваными брезентовыми тентами - вместо того, чтобы стоять в постоянных боксах на обслуживании.Сокращение на 5000 человек военнослужащих-контрактников больно ударило по боевым частям. В дивизии не заняты более 50% должностей прапорщиков. На критически важных должностях ремонтников и механиков работают только 54 контрактника из положенных по штатному расписанию 90. Результаты может видеть любой человек с доступом на базы дивизии - десятки грузовиков долгие месяцы ждут очереди на техническое обслуживаниеБолее трети кранов дивизии находятся в нерабочем состоянии. Сотни транспортных средств дивизии не проходят регулярного технического обслуживания, из-за того, что стоят на хранении в зданиях построенных с применением асбеста.Склады логистики не компьютеризированы, управляются с помощью бумажных листов и карандаша.Из кранов и подъемников, используемых для заряжания орудий в рабочем состоянии находятся не более трети. Только 34% бензовозов готовы к использованию.На вооружении армии состоят тысячи грузовиков REO, на которых должна перевозиться большая часть вооружений и военного снаряжения. Некоторые из этих грузовиков служат еще с времен Войны Судного Дня. Только 1600 таких грузовиков готовы к использованию. Каждый месяц в нерабочее состояние приходят 60 таких грузовиков.Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что значительная часть проблем, представленных в докладе 2018 года была решена, но “пробелы остаются”. В особенности в том, что касается грузовиков и логистики боевых подразделений во время сухопутного маневра.