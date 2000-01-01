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Тиби требует на 10 лет заморозить снос домов 19.01 10:01   MIGnews.com

Тиби требует на 10 лет заморозить снос домов

Межминистерский комитет по законодательству правительства Израиля рассмотрит законопроект, внесенный депутатами Кнессета Ахмедом Тиби и Усамой Саади, предусматривающий мораторий на 10 лет на снос строений в арабском секторе.

Согласно положениям законопроекта, судебные распоряжения о сносе незаконных строений не будут исполняться в том случае, если будет установлено, что они построены владельцами земли.

Вместе с тем, можно будет снести незаконное строение - в случае если человеку, построившему его было предложено альтернативное решение и предоставлена земля в другом месте, но он не воспользовался этой возможностью в течение 2 лет.

В объяснительной записке авторы законопроекта сообщают, что государство “принуждает” арабов строить дома без соответствующих разрешений - и потом их сносит.
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