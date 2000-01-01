19.01 09:55 MIGnews.com

Аюб Кара станет министром без портфеля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен сделать заместителя министра по делам регионального сотрудничества Аюба Кара министром без портфеля. Новые назначения будут вынесены на утверждение кабинета в воскресенье, 22 января.Если же Кара все-таки будет назначен на эту должность, то он станет первым законодателем от израильской общины друзов, который будет служить народу в качестве министра. Вышеуказанная должность освободилась после того, как в декабре прошлого года "министр без портфеля" Цахи Анегби получил офис министра по региональному сотрудничеству.В недавнем интервью газете The Marker Аюб Кара заявил, что он не понимает, почему так и не удостоился министерской должности, несмотря на свою преданность главе правительства."Я не понимаю, почему Нетаниягу не назначает меня министром. Ведь, прежде всего это в его интересах, а не в моих", - отметил политик.