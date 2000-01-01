19.01 11:07 MIGnews.com

Ассанж отказался от экстрадиции в США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не согласен на экстрадицию в США поскольку выдвигаемые им условия не соблюдены, передает The Washington Post.Ранее Ассанж заявил, что готов на экстрадицию в случае помилования информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (до признания женщиной в 2014 году — Брэдли Мэннинг), приговоренной в США к 35 годам тюрьмы.В среду президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг, она выйдет на свободу 17 мая 2017 года.Адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил, что Ассанж готов к переговорам во вопросу экстрадиции, однако Мэннинг не помиловали.“Очевидно, что то, что сделал Обама, — это не то, чего добивался Ассанж. Господин Ассандж говорил, что Челси вообще не должна была привлекаться к ответственности, никогда не должна была быть приговорена к десяткам лет тюрьмы и должна была быть отпущена немедленно”, - отметил он.Аналогичную позицию озвучила другой представитель Ассанжа Мелинда Тейлор.