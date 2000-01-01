19.01 09:01 MIGnews.com

Ведущая Гальгаляц: я не лунатик, слепо поддерживающий террор

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Уволенная с радиостанции Гальгаляц ведущая Хен Алимелех ночью 19 января опубликовала свою реакцию на произошедшее.В скандальном посту в facebook, опубликованном после теракта в Умм эль-Хиран она писала: “Я бы тоже задавила полицейского, если бы меня выселяли из моего дома для того, чтобы построить новое поселение для более сильных людей, и не говорите со мной о воспитании”.Через несколько часов Алимеех решила удалить свой пост - но было уже поздно, и он поднял достаточную волну возмущения.Командир радиостанции Гальгаляц Яон Декель опубликовал сообщение в твиттер, в котором говорится о том, что Алимелех уволена с радиостанции.Алимелех сообщает: “Сегодня это бедуины в Негеве, завтра - мизрахим в южном Тель-Авиве. Любой, кто сталкивался с выселением и разрушением собственного дома - будь то квартира в Амидар, или с земли, которая внезапно понадобилось государству потому что оно решило, что на этой земле можно сделать что-то более важное - эта ситуация, с которой сталкиваются все эти мизрахим, бедуины, арабы, слабые слои населения, до которых никому нет дела, в Гиват Амаль, в Лифта, в любом квартале или деревне, и у которых нет своего лобби в Кнессете, знает, что есть другие. Есть другие - те, кто сидит на земле государства, и кто уверен в том, что нет такой силы, которая сдвинет их с места. Они сконцентрировали в своих руках гигантскую власть, под красивыми именами вроде “Движение Кибуцей”, и прочие мощные политические и экономические объединения. Но никто об этом не хочет говорить, потому что это не сексуально. Куда интереснее кричать “Ведущая Гальгаляц поддержала автомобильный теракт”. Господи я содрогаюсь только от того, что это пишу”.Алимелех пишет: “Я не позволю им превратить меня в лунатика, слепо поддерживающего террор. Все, кто знает меня достаточно долго помнят, что я всегда защищала тех, у кого нет власти и влияния, обычных беспомощных граждан, тех, кто находится внизу социальной пирамиды - сфарадим, эфиопов, арабов, бедуинов, всех, кого превращаются в преступников, когда они мешают чьим-то интересам”.