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Австралийский мэр отказался посетить синагогу | Фото: Thinkstock19.01 08:53   MIGnews.com

Австралия: мэр отказался посетить синагогу

Мэр муниципалитета Мосмэн Питер Абельсон, который является наполовину евреем, отказался присутствовать на торжественной службе в городской Большой синагоге. Свой отказ он объяснил тем, что он категорически не согласен с действиями Израиля в Иудее и Самарии.

Градоначальник поблагодарил раввина Биньямина Элтона за приглашение, однако сообщил, что он не примет участия в ежегодной службе.

"Я должен выразить свою глубокую озабоченность по поводу массовой и незаконной оккупации Западного берега. Данные действия порождают международное разделение и горечь. Если проблему оккупации отставить нерешенной, то это приведет к бесконечному терроризму по всему миру, в том числе и в Австралии", - заявил Питер Абельсон.
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