19.01 08:36 MIGnews.com

"Я не забыл об обещании перенести посольство в Иерусалим"

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Избранный президент США Дональд Трамп приземлился в Вашингтоне. Завтра, 20 января, пройдет церемония инаугурации 45-го президента США.Корреспондент газеты Исраэль Ха-Йом Боаз Бисмут говорил с Трампом в последние дни и напомнил ему об обещании перенести посольство США в Иерусалим.Бисмут спросил: “Вы не забыли о своем обещании перенести посольство в Иерусалим?” Трамп ответил: “Конечно я помню о том, что я говорил вам об Иерусалиме. Конечно я не забыл. И вы знаете, что я не тот человек, который нарушает данное обещание”.Трамп также сообщил, что “с нетерпением” ожидает начала совместной работы с Израилем: “В конце этой неделе начнутся наши официальные отношения”.