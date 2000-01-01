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19.01 08:36   MIGnews.com

"Я не забыл об обещании перенести посольство в Иерусалим"

Избранный президент США Дональд Трамп приземлился в Вашингтоне. Завтра, 20 января, пройдет церемония инаугурации 45-го президента США.

Корреспондент газеты Исраэль Ха-Йом Боаз Бисмут говорил с Трампом в последние дни и напомнил ему об обещании перенести посольство США в Иерусалим.

Бисмут спросил: “Вы не забыли о своем обещании перенести посольство в Иерусалим?” Трамп ответил: “Конечно я помню о том, что я говорил вам об Иерусалиме. Конечно я не забыл. И вы знаете, что я не тот человек, который нарушает данное обещание”.

Трамп также сообщил, что “с нетерпением” ожидает начала совместной работы с Израилем: “В конце этой неделе начнутся наши официальные отношения”.
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