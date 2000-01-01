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Flickr.com 19.01 09:15   MIGnews.com

В Вашингтоне начинаются торжества инаугурации Трампа

В Вашингтоне уже сегодня стартует ряд торжественных и официальных мероприятий, посвященных инаугурации Дональда Трампа. Утром запланирован концерт под названием "Голос народа", который пройдет в Мемориале Линкольна. После этого Дональд Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс возложат венок к могиле Неизвестного солдата.

Сама церемония приведения избранного президента к присяге состоится утром в пятницу, 20 января, напоминает телеканал "Россия 24". Сегодня стало известно, что на ней не сможет присутствовать Джордж Буш-старший. Экс-президент США в письме сообщил Трампу: врач запрещает ему появляться на воздухе, так как это чревато, как он сам выразился, "возможностью лечь в могилу".

Дело в том, что Буш-старший вместе с супругой Барбарой лежит в больнице с респираторным заболеванием. Трамп в своем твиттере" пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил за теплые пожелания.
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