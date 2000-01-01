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Новым министром финансов станет Эли Коэн 19.01 19:55   MIGnews.com

Новым министром финансов станет Эли Коэн

Кроме Аюба Кара, которого, как уже сообщалось, премьер-министр Нетаниягу намеревается назначить министром без портфеля, глава правительства определился еще с одним новым членом правительства.

Как пишет израильская пресса, новичок в Кнессете от партии "Кулану" Эли Коэн станет новым министром экономики Израиля. Предполагается, что официально о назначении объявят в ближайшее воскресенье, 22 января, и тогда же состоится голосование в Кнессете, которое утвердит Коэна и Кара на их новых должностях.

45-летний бизнесмен Эли Коэн является одной из восходящих звезд "Кулану". На данный момент он занимает кресло председателя комиссии Кнессета по реформам. По профессии он бухгалтер, а военную карьеру завершил в звании майора запаса.

Стоит отметить, что с момента формирования правительства кресло главы Минфина уже в третий сменит своего владельца – перед Коэном его занимали лидер ШАСа Арье Дери и председатель "Кулану" Моше Кахлон. Какую должность предложит последнему премьер-министр Нетаниягу на данный момент пока неизвестно.
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