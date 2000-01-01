19.01 19:22 MIGnews.com

В Тель-Авиве пройдет митинг против Трампа

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Несмотря на то, что на прошедших президентских выборах американские репатрианты c незначительным перевесом, но все же отдали свои голоса Дональду Трампу, очень многие из них остались разочарованы победой республиканца.В связи с этим в 20.00 в субботу, 21 января, на следующий день после церемонии инаугурации 45-го президента США, в Тель-Авиве состоится акция в знак солидарности с Маршем миллиона женщин, который пройдет утром того же дня, но в Вашингтоне. Участники демонстрации таким образом решили заявить администрации Трампа, что "права женщин тоже являются человеческими правами".Тель-авивское ралли состоится под стенами американского посольства, а организовано оно было женским Facebook-сообществом "Брючная нация Израиля" (Pantsuit Nation Israel). Сообщество с аналогичным названием использовалось сторонниками соперницы Трампа на выборах, Хиллари Клинтон, во время ее президентской кампании.Сообщество было создано 33-летней жительницей Модиина Минди Голдберг, профессиональной сборщицей средств на социальные кампании в Израиле.Состоянием на вторник, 17 января, около 150 человек заявили, что примут участие в демонстрации против Трампа на улице Ха-Яркон, 71, где расположена дипмиссия США.Официально участники демонстрации не выражают приверженность ни к какому из политических спектров, называя себя борцами с женоненавистничеством и мизогинией, однако о своем участии в акции уже заявила и левая организация американских евреев в Израиле "All that’s Left".