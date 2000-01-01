Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






В Тель-Авиве пройдет митинг против Трампа 19.01 19:22   MIGnews.com

В Тель-Авиве пройдет митинг против Трампа

Несмотря на то, что на прошедших президентских выборах американские репатрианты c незначительным перевесом, но все же отдали свои голоса Дональду Трампу, очень многие из них остались разочарованы победой республиканца.

В связи с этим в 20.00 в субботу, 21 января, на следующий день после церемонии инаугурации 45-го президента США, в Тель-Авиве состоится акция в знак солидарности с Маршем миллиона женщин, который пройдет утром того же дня, но в Вашингтоне. Участники демонстрации таким образом решили заявить администрации Трампа, что "права женщин тоже являются человеческими правами".

Тель-авивское ралли состоится под стенами американского посольства, а организовано оно было женским Facebook-сообществом "Брючная нация Израиля" (Pantsuit Nation Israel). Сообщество с аналогичным названием использовалось сторонниками соперницы Трампа на выборах, Хиллари Клинтон, во время ее президентской кампании.

Сообщество было создано 33-летней жительницей Модиина Минди Голдберг, профессиональной сборщицей средств на социальные кампании в Израиле.

Состоянием на вторник, 17 января, около 150 человек заявили, что примут участие в демонстрации против Трампа на улице Ха-Яркон, 71, где расположена дипмиссия США.

Официально участники демонстрации не выражают приверженность ни к какому из политических спектров, называя себя борцами с женоненавистничеством и мизогинией, однако о своем участии в акции уже заявила и левая организация американских евреев в Израиле "All that’s Left".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:55
Новым министром финансов станет Эли Коэн
19:25
Литва вызвала Горбачева в суд по делу 1991 года
18:40
В НАТО впервые открылась миссия Израиля
18:03
Три четверти израильтян против закрытия бизнеса в шаббат
17:35
В Бразилии найдена мертвой исполнительница хита Lambada
17:27
Как остановить эпидемию одиночества наших детей
16:59
Джек Николсон ушел на пенсию
16:54
Кремль: РФ постоянно готова к ядерному разоружению
16:29
Солдат ЦАХАЛа сел в тюрьму за призыв в поддержку Азарии
16:19
Израиль: Стало сложнее, но не хуже
15:51
В дом генсека ФАТХа в Газе кинули гранату
15:23
СМИ: Эйфория от победы Трампа в Кремле сменилась скепсисом
15:03
"Хизбалла": ЦАХАЛ пересек границу
14:42
Тоннели Харель: путь в Иерусалим никогда не был так короток
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus