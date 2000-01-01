В НАТО впервые открылась миссия Израиля

Заместитель начальника Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-майор Яир Голан принял участие в торжественной церемонии открытия миссии Израиля в расположенной в Брюсселе штаб-квартире НАТО. Данное решение, как пишет Ynet, было принято на основании решения об укреплении взаимоотношений между двумя сторонами.
Первым представителем Израиля в НАТО с того момента, как Еврейское государство стало партнером Североатлантического альянса, был назначен Рони Лешно Яар. На церемонии открытия израильского офиса 19 января он вручил свои верительные грамоты генсеку организации генералу Йенсу Столтенбергу.
На совместном заседании Голана, Яар, Столтенберга и его заместительницы Роуз Гетемюллер последняя сказала, что в НАТО понимают то, что Израиль разделяет их ценности, являясь активным и полезным партнером для средиземноморского диалога.
В целом, в церемонии открытия израильского офиса в НАТО приняли участие порядка сотни человек, среди которых было много высокопоставленных представителей Альянса. В своем выступлении представитель Лешно Яар подчеркнул важность укрепления связей между Еврейским государством и НАТО в свете их совместных интересов и общих угроз в восточной части Средиземного моря.
Напомним, что обе стороны и в прошлом проявляли интерес в укреплении связей, однако постоянным камнем преткновения являлось членство в НАТО Турции, с которой у Израиля до прошлого года были разорваны дипломатические отношения. Однако в мае прошлого года Турция сняла вето на усиление связей НАТО и Израиля.