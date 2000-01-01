Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






19.01 18:40   MIGnews.com

В НАТО впервые открылась миссия Израиля

Заместитель начальника Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-майор Яир Голан принял участие в торжественной церемонии открытия миссии Израиля в расположенной в Брюсселе штаб-квартире НАТО. Данное решение, как пишет Ynet, было принято на основании решения об укреплении взаимоотношений между двумя сторонами.

Первым представителем Израиля в НАТО с того момента, как Еврейское государство стало партнером Североатлантического альянса, был назначен Рони Лешно Яар. На церемонии открытия израильского офиса 19 января он вручил свои верительные грамоты генсеку организации генералу Йенсу Столтенбергу.

На совместном заседании Голана, Яар, Столтенберга и его заместительницы Роуз Гетемюллер последняя сказала, что в НАТО понимают то, что Израиль разделяет их ценности, являясь активным и полезным партнером для средиземноморского диалога.

В целом, в церемонии открытия израильского офиса в НАТО приняли участие порядка сотни человек, среди которых было много высокопоставленных представителей Альянса. В своем выступлении представитель Лешно Яар подчеркнул важность укрепления связей между Еврейским государством и НАТО в свете их совместных интересов и общих угроз в восточной части Средиземного моря.

Напомним, что обе стороны и в прошлом проявляли интерес в укреплении связей, однако постоянным камнем преткновения являлось членство в НАТО Турции, с которой у Израиля до прошлого года были разорваны дипломатические отношения. Однако в мае прошлого года Турция сняла вето на усиление связей НАТО и Израиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:03
Три четверти израильтян против закрытия бизнеса в шаббат
17:35
В Бразилии найдена мертвой исполнительница хита Lambada
17:27
Как остановить эпидемию одиночества наших детей
16:59
Джек Николсон ушел на пенсию
16:54
Кремль: РФ постоянно готова к ядерному разоружению
16:29
Солдат ЦАХАЛа сел в тюрьму за призыв в поддержку Азарии
16:19
Израиль: Стало сложнее, но не хуже
15:51
В дом генсека ФАТХа в Газе кинули гранату
15:23
СМИ: Эйфория от победы Трампа в Кремле сменилась скепсисом
15:03
"Хизбалла": ЦАХАЛ пересек границу
14:42
Тоннели Харель: путь в Иерусалим никогда не был так короток
14:25
ISIS потеряло четверть территории за прошлый год
14:15
Тереза Мэй: Brexit — не попытка навредить ЕС
14:01
Обрушение ТЦ в Тегеране: число пострадавших выросло до 70
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus