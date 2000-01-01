19.01 16:54 MIGnews.com

Кремль: РФ постоянно готова к ядерному разоружению

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Пресс-секретарь российского презедента Дмитрий Песков сказал, что Москва не согласна с обвинениями президента США Барака Обамы, который утверждает, что Россия не желает проводить ядерное разоружение."Мы не можем согласиться с таким заявлением господина Обамы. Российская сторона всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения", – отметил Песков.Однако пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что ядерное разоружение не должно привести к нарушению паритета, который очень важен для обеспечения глобальной стабильности и безопасности.