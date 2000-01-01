19.01 14:42 MIGnews.com

Тоннели Харель: путь в Иерусалим никогда не был так короток

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр Исраэль Кац открыли тоннели Харэль на Первом шоссеПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр транспорта и разведки Исраэль Кац приняли сегодня участие в церемонии открытия тоннелей Харэль и южного моста Моца на Первом шоссе, реконструкция которого ведется в эти дни на отрезке между Шаар ха-Гай и Иерусалимом. Тоннели заменят известный подъем на Кастель.На церемонии министр Исраэль Кац сказал: "Открывая тоннели Харэль, мы ощущаем виток истории. Сегодня, в дни непрекращающихся попыток поколебать статус Иерусалима, мы соединяем дорогами весь Израиль и превращаем его в единую страну равных возможностей".Начиная с 10:00 завтрашнего утра, движение по маршруту Иерусалим - Тель-Авив будет осуществляться через два параллельных тоннеля длиной 850 метров каждый. На первом этапе для движения транспорта откроются две полосы в каждом направлении. Новый сегмент дороги полностью откроется через несколько месяцев, когда завершатся строительные работы. Тогда проезжая часть на этом участке дороги будет иметь по три полосы движения в каждом направлении.Во время церемонии министр Исраэль Кац также заявил: "Иерусалим был и останется нашей единой и неделимой столицей. В этом году - 50 лет со дня освобождения Иерусалима и объединения города. Необходимо расширить границы Иерусалима и укрепить город, сохранить его национальный характер. Мы ожидаем, что избранный президент США Дональд Трамп выполнит данное им обязательство, и надеемся, что приступив к исполнению своих обязанностей, он займется переводом посольства США в Иерусалим".Министр транспорта и разведки Исраэль Кац также назвал реконструкцию Первого шоссе (Тель-Авив - Иерусалим), одной из центральных транспортных артерий Израиля, одним из наиболее важных проектов Минтранса на сегодняшний день. "Проект призван укрепить столицу, направлен на повышение уровня безопасности трассы и увеличения ее пропускной способности, - отметил глава транспортного ведомтсва.Наряду с этим, откроется для движения транспорта южный мост Моца. Одноименный опасный поворот будет устранен. Северная часть моста уже открылась несколько месяцев назад. Протяжённость параллельных мостов - около 900 метров каждый.Как сообщил министр Исраэль Кац, мост Моца в будущем соединится с шоссе № 16. Оно станет южным въездом в столицу, в дополнение к шоссе № 9 (северный въезд в Иерусалим). В будущем картину дополнит скоростной поезд Иерусалим-Тель-Авив за 28 минут, а также шоссе № 38, на участке от Шаар ха-Гай до Бейт-Шемеш. Это положительно отразится на развитии города и улучшит связь с Иерусалимом.Заметим, что проект по реконструкции Первого шоссе, который осуществляется посредством Национальной автодорожной компании "Нетивей Исраэль", включает в себя создание системы мостов, тоннелей и развязок протяжённостью 16 км, от Шаар ха-Гай до въезда в Иерусалим. Шоссе № 1 расширяется до трех полос движения в обоих направлениях, будет отделено разделительной полосой и оснащено широкой обочиной по краям дороги. На сегодняшний день полностью открыты для движения транспорта около 10 км реконструированной дороги на отрезке Шаар ха-Гай-Хемед.В рамках работ по реконструкции Первого шоссе "Нетивей Исраэль" построен крупнейший экодук в Израиле. Экодук шириной 70 метров предназначен для обеспечения безопасного передвижения животных, обитающих районе от развязки Шаар-ха-Гай до развязки ха-Шореш.Фото: Сассон Тирам