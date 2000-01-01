19.01 13:32 MIGnews.com

Трамп назвал кандидата на пост министра сельского хозяйства

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Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить министром сельского хозяйства экс-губернатора штата Джорджия Сонни Пердью. Об этом вещает телеканал Fox News со ссылкой на источники в переходной команде магната.Отмечается, что 70-летний Пердью выступал против однополых браков в штате и выступал за ограничение нелегальной иммиграции. До своего прихода в политику он владел несколькими фирмами, которые работали в сфере сельского хозяйства.Изначально Сонни Пердью представлял Демократическую партию, но в 1998 году перешел к республиканцам.В 2011 году покинул пост губернатора штата Джорджия.