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flickr/Gage Skidmore 19.01 13:32   MIGnews.com

Трамп назвал кандидата на пост министра сельского хозяйства

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить министром сельского хозяйства экс-губернатора штата Джорджия Сонни Пердью. Об этом вещает телеканал Fox News со ссылкой на источники в переходной команде магната.

Отмечается, что 70-летний Пердью выступал против однополых браков в штате и выступал за ограничение нелегальной иммиграции. До своего прихода в политику он владел несколькими фирмами, которые работали в сфере сельского хозяйства.

Изначально Сонни Пердью представлял Демократическую партию, но в 1998 году перешел к республиканцам.
В 2011 году покинул пост губернатора штата Джорджия.
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