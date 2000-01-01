СМИ: Эйфория от победы Трампа в Кремле сменилась скепсисом
Российское руководство уже не столь оптимистично настроено по поводу нового президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Кремле.
По информации издания, в Москве стали сомневаться в том, что отношения с США удастся быстро наладить.
“Изначальная эйфория по поводу победы на президентских выборах в США поклонника Владимира Путина в Кремле сменилась на скептицизм”, — говорится в статье.
Поводом для этого послужили слова Трампа о необходимости укреплять ядерный потенциал Штатов, а также привязка смягчения антироссийских санкций к переговорам о разоружении.
Директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также отметил, что “российское руководство теперь отчетливо видит, что восстановление отношений будет непростым”.
Во время предвыборной кампании в США Трамп выражал уверенность в том, что сможет “очень хорошо поладить с Путиным”. Однако позднее он не исключил и того, что улучшить отношения с Россией не удастся. Также республиканец подчеркивал, что ему “совсем не нравится российское присутствие на Украине“.