Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Flickr.com 19.01 15:23   MIGnews.com

СМИ: Эйфория от победы Трампа в Кремле сменилась скепсисом

Российское руководство уже не столь оптимистично настроено по поводу нового президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Кремле.

По информации издания, в Москве стали сомневаться в том, что отношения с США удастся быстро наладить.

“Изначальная эйфория по поводу победы на президентских выборах в США поклонника Владимира Путина в Кремле сменилась на скептицизм”, — говорится в статье.

Поводом для этого послужили слова Трампа о необходимости укреплять ядерный потенциал Штатов, а также привязка смягчения антироссийских санкций к переговорам о разоружении.

Директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также отметил, что “российское руководство теперь отчетливо видит, что восстановление отношений будет непростым”.

Во время предвыборной кампании в США Трамп выражал уверенность в том, что сможет “очень хорошо поладить с Путиным”. Однако позднее он не исключил и того, что улучшить отношения с Россией не удастся. Также республиканец подчеркивал, что ему “совсем не нравится российское присутствие на Украине“.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:03
"Хизбалла": ЦАХАЛ пересек границу
14:42
Тоннели Харель: путь в Иерусалим никогда не был так короток
14:25
ISIS потеряло четверть территории за прошлый год
14:15
Тереза Мэй: Brexit — не попытка навредить ЕС
14:01
Обрушение ТЦ в Тегеране: число пострадавших выросло до 70
13:58
Робот-журналист опубликовал свою первую статью
13:39
Семья террориста требуют аутопсии тела убитого им офицера
13:32
Трамп назвал кандидата на пост министра сельского хозяйства
13:18
Лапид: назначение министр без портфеля – пустая трата денег
13:02
Предотвращена еще одна попытка передать мобильники в тюрьму
12:53
Обама помиловал главу террористической группы
12:40
Снег и руины: первые кадры из заваленного лавиной отеля
12:32
Элькин дал показания по делу Нетаниягу
12:18
В Умм эль-Хиран едва не линчевали репортера первого канала
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus