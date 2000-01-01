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YouTube 19.01 13:18   MIGnews.com

Лапид: назначение министр без портфеля – пустая трата денег

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид подверг резкой критике решение о назначении министра без портфеля. Депутат Кнессета заявил в четверг, 19 января:

"В ближайшее воскресение депутат Кнессета Аюб Кара станет министром без портфеля. У него будет собственная канцелярия, водитель, средства на поездки и прочие расходы. У него не будет только одного – работы. Я ни в коем случае не хочу его обижать, но это то, что прописано в законе: министр без портфеля – человек, у которого официально нет работы. Премьер-министр делает подобное назначение не потому, что это нужно государству, а для того, чтобы "побаловать" кого-нибудь, и все это - за ваш счет, за счет налогоплательщиков.

До Аюба Кары министром без портфеля был Цахи Анегби, правда, затем он стал министром по региональному сотрудничеству, что в принципе все тот же министр без портфеля, но с более красивой табличкой на двери. Цахи хотя бы сказал правду до того, как его назначили. Он сказал, что министр без портфеля – пустая должность, и поэтому он откажется от нее, даже если ему ее предложат. И когда ему ее предложили, он сразу же согласился.

Во время предыдущей каденции, когда мы были в правительстве, я не согласился назначать министров без портфеля, несмотря на давление, оказываемое на меня со стороны премьер-министра. Тогда же мы провели закон об ограничении числа министров в правительстве до 18 человек. Почему? Потому что больше не нужно.

Потому что назначение лишних министров по политическим причинам - это проявление коррупции во власти. У нас чудесная страна, но это серьезная проблема нашей политической системы. Пришло время очистить ее", - написал лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.
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