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Flickr.com 19.01 14:15   MIGnews.com

Тереза Мэй: Brexit — не попытка навредить ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Brexit положительно скажется на восстановлении парламентской демократии и национальной самостоятельности страны.

“ЕС как организация должна добиться успеха, и это в полной мере соответствует национальным интересам Великобритании. Это было голосование за восстановление, как это мы видим, нашей парламентской демократии и национальной самостоятельности. Это было голосование за то, чтобы принимать решения самостоятельно”, — сказала она.

При этом Мэй отметила, что решение покинуть ЕС не являлось попыткой Британии навредить европейскому объединению и разорвать связи «с друзьями в Европе, с которыми мы разделяем общие интересы и ценности».

Ранее Тереза Мэй заявила, что переговоры с партнерами по ЕС будут жесткими, но компромиссными.
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