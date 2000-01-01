19.01 14:15 MIGnews.com

Тереза Мэй: Brexit — не попытка навредить ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Brexit положительно скажется на восстановлении парламентской демократии и национальной самостоятельности страны.“ЕС как организация должна добиться успеха, и это в полной мере соответствует национальным интересам Великобритании. Это было голосование за восстановление, как это мы видим, нашей парламентской демократии и национальной самостоятельности. Это было голосование за то, чтобы принимать решения самостоятельно”, — сказала она.При этом Мэй отметила, что решение покинуть ЕС не являлось попыткой Британии навредить европейскому объединению и разорвать связи «с друзьями в Европе, с которыми мы разделяем общие интересы и ценности».Ранее Тереза Мэй заявила, что переговоры с партнерами по ЕС будут жесткими, но компромиссными.