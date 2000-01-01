19.01 12:40 MIGnews.com

Снег и руины: первые кадры из заваленного лавиной отеля

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До тридцати человек могли погибнуть в отеле в результате схода лавины, спровоцированной землетрясением, которое произошло в Италии 18 января.Первым на место трагедии только под утро 19 января смог добраться отряд финансовой полиции Италии. В Сети появились первые кадры из разрушенного стихией отеля и видео спасательной операции:Лавина накрыла гостиницу Rigopiano di Farindola, расположенную в горном массиве Гран-Сассо в итальянском регионе Абруццо. Ранее сообщалось, что всего в отделе на момент трагедии находилось примерно 20 туристов и 10 человек персонала. Российских туристов среди них нет.Спасатели извлекли из заваленного снегом отеля тело первого погибшего, сейчас ведутся поиски других людей, пишет сайт НТВ.Ru со ссылкой на итальянские СМИ.Выжить удалось двоим постояльцам отеля, которые находились на улице, когда начался сход лавины.Один из двух спасенных клиентов отеля — Джампьеро Парете. Он рассказал, что вышел к машине, когда пошла лавина, потому и спасся. А его жена и дети остались там, сообщает сайт "Комсомольская правда".Сход лавины произошел вечером 18 января. Спасатели узнали о случившемся от постояльцев отеля: одному из них удалось отправить СМС с просьбой о помощи. Однако оперативно добраться до места спасатели не смогли. Из-за снежных заносов они шли к отелю всю ночь на лыжах, а откапывать здание им пришлось лопатами.Землетрясение затронуло итальянские регионы Лацио, Марке и Абруццо. В МЧС России уже заявили, что готовы оказать Италии помощь, если будет соответствующее обращение, передает "Интерфакс".