19.01 12:32 MIGnews.com

Элькин дал показания по делу Нетаниягу

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В четверг утром, 19 января, министр экологии Израиля Зеэв Элькин прибыл в подразделение полиции по расследованию особо тяжких преступлений "Лехав 433". Депутата партии "Ликуд" вызвали для допроса по делу главы правительства о предполагаемой сделке с владельцем газеты "Едиот Ахранот" Нони Мозеом.Как ожидается, Элькин дал показания о том, обращался ли к нему Нетаниягу с просьбой проверить возможность проведения закона о газете "Исраэль ха-йом". Ранее сообщалось, что премьер и Мозес обсуждали сокращение тиража бесплатной газеты "Исраэль хай-ом". Издание в свою очередь, является главным конкурентом "Едиот Ахранот".Полиция проводит расследование, для того чтобы выяснить, был ли премьер и Мозес в заговоре с целью которого, они пытались ослабить позиции "Исраэль хай-ом", которая принадлежит американскому магнату Шелдону Адельсону.