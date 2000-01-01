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YouTube 19.01 11:22   MIGnews.com

Шакед: арабские депутаты - виновники теракта в Негеве

Министр юстиции Израиля Айелет Шакед обвинила депутатов Объединенного арабского списка в подстрекательстве к терроризму. Она также обвинила их в террористическом инциденте в бедуинской деревне Умм-эль-Хиран.

На своей странице в Facebook Шакед написала: "Левые организации и лидер арабского списка –главные подстрекатели накалившейся ситуации в деревне Умм эль-Хиран. Уда подстрекал местных жителей, находясь в эль-Хиране во время беспорядков, вместо того, чтобы их успокоить".

Министр юстиции также обвинила арабских депутатов в теракте, которые были в эль-Хиран. Она подчеркнула, что это не в первый раз, когда члены арабского списка становятся виновниками кровопролития. В пример она привела Ханин Зуаби и Гаттаса.

Шакед назвала их "изгоями, скрывающимися под маской защитников закона".

"К сожалению, арабская общественность выбрала таких депутатов. Я могу только надеяться, что следующий состав Кнессета окажется намного лучше, и депутаты будут по-настоящему заботиться о своих избирателях", - отметила министр юстиции.
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