19.01 11:22 MIGnews.com

Шакед: арабские депутаты - виновники теракта в Негеве

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Министр юстиции Израиля Айелет Шакед обвинила депутатов Объединенного арабского списка в подстрекательстве к терроризму. Она также обвинила их в террористическом инциденте в бедуинской деревне Умм-эль-Хиран.На своей странице в Facebook Шакед написала: "Левые организации и лидер арабского списка –главные подстрекатели накалившейся ситуации в деревне Умм эль-Хиран. Уда подстрекал местных жителей, находясь в эль-Хиране во время беспорядков, вместо того, чтобы их успокоить".Министр юстиции также обвинила арабских депутатов в теракте, которые были в эль-Хиран. Она подчеркнула, что это не в первый раз, когда члены арабского списка становятся виновниками кровопролития. В пример она привела Ханин Зуаби и Гаттаса.Шакед назвала их "изгоями, скрывающимися под маской защитников закона"."К сожалению, арабская общественность выбрала таких депутатов. Я могу только надеяться, что следующий состав Кнессета окажется намного лучше, и депутаты будут по-настоящему заботиться о своих избирателях", - отметила министр юстиции.