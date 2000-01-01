19.01 12:10 MIGnews.com

Обама: Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Обама: Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мираАмериканский лидер Барак Обама в ходе последней пресс-конференции на посту президента США прокомментировал отношения американского государства и России, украинский кризис и антироссийские санкции.Отвечая на вопрос о возможном снятии санкций с РФ новым президентом США Дональдом Трампом в случае сокращения ядерного арсенала, Обама напомнил, что санкции были введены безотносительно ядерных вооружений, а из-за российских действий в отношении Украины.“Хорошие отношения с Россией отвечают интересам США и всего мира. Это подход моего президентства, — подчеркнул Обама. Мы способствовали тому, чтобы Россия становилась ответственным членом мирового сообщества”, — добавил он, а также отметил, что США способствовали улучшению российской экономики.Комментируя украинский кризис, Обама выразил надежду на построение “крепких отношений” между Россией и Украиной. “Как я говорил раньше, я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь крепкие отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина — это независимая страна”, — заключил американский лидер.По его словам, ухудшению отношений между двумя государствами способствовало возвращение Владимира Путина в должность президента России. По его мнению, тогда в Москве “усилилась антиамериканская риторика”, и ‘это привело к возвращению духа враждебности и ухудшению отношений”.В ходе пресс-конференции Обама также заявил, что в ближайшее время не хотел бы занимать какие-либо выборные должности. По его словам, ему нужно время, чтобы “переработать в себе этот потрясающий опыт”, который ему “пришлось пережить”. “Я хотел бы писать, не слышать какое-то время своего голоса, пространно отвечающего на вопросы, хотел бы провести время с моими дочками. Это мой приоритет”, — отметил Обама. При этом он добавил, что “по-прежнему” остается гражданином.Обама покинет пост президент США 20 января после инаугурации Трампа.