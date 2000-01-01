18.12 09:39 MIGnews.com

Подана первая петиция против назначения Бен-Ари Гинзберг

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Движение за Качественное Правительство подало первую петицию против назначения заместителя прокурора центрального округа Орли Бен-Ари Гинзбург и.о. генерального прокурора Израиля.Авторы петиции утверждают, что решение о назначении на этот пост Бен-Ари является “чрезвычайно неразумным, и за ним стоят совершенно внешние и нечистые соображения и недобросовестность”.Авторы петиции также уверены в том, что назначение Бен-Ари “наносит непоправимый ущерб вере публики в судебную систему” и потому требуют от БАГАЦ “дать немедленный ответ”. Причиной всего этого назван тот факт, что назначивший Бен Ари министр юстиции Амир Охана является министром временного правительства, члены которого не были одобрены на голосование в Кнессете.