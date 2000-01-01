Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Подана первая петиция против назначения Бен-Ари Гинзберг 18.12 09:39   MIGnews.com

Подана первая петиция против назначения Бен-Ари Гинзберг

Движение за Качественное Правительство подало первую петицию против назначения заместителя прокурора центрального округа Орли Бен-Ари Гинзбург и.о. генерального прокурора Израиля.

Авторы петиции утверждают, что решение о назначении на этот пост Бен-Ари является “чрезвычайно неразумным, и за ним стоят совершенно внешние и нечистые соображения и недобросовестность”.

Авторы петиции также уверены в том, что назначение Бен-Ари “наносит непоправимый ущерб вере публики в судебную систему” и потому требуют от БАГАЦ “дать немедленный ответ”. Причиной всего этого назван тот факт, что назначивший Бен Ари министр юстиции Амир Охана является министром временного правительства, члены которого не были одобрены на голосование в Кнессете.




 


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:09
БАГАЦ заморозил назначение Бен-Ари Гинзберг
11:06
РФ вольет $500 млн в модернизацию Тартуса
10:30
Став Шафир рассказала о том как спасла Израиль от Нетаниягу
10:21
Израильский шпион вредил ракетам ХАМАСа электродрелью
10:16
Церковь: гатчинский отец-насильник царем себя звал
09:34
Фото: вандалы разгромили еврейское кладбище в Словакии
09:09
Либерман предложил Аелет Шакед второе место в списке НДИ
09:01
Орли Бен-Ари Гинзберг: я разочарована Мандельблиттом
08:50
Лицман: правый блок и дальше будет поддерживать Нетаниягу
08:36
МИД Украины выступил против консула-антисемита
08:33
Бейт-Шемеш: ученики спасли жизнь беременной учительнице
08:10
И.о. генпрокурора: Шай Ницан дал мне черную метку
08:05
Суд остановил работу на платформе Левиафан
07:42
Netflix защищает комедию, в которой Иисус изображен геем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus