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Орли Бен-Ари Гинзберг: я разочарована Мандельблиттом 18.12 09:01   MIGnews.com

Орли Бен-Ари Гинзберг: я разочарована Мандельблиттом

Газета Маарив сообщает, что исполняющая обязанности Генерального прокурора Израиля Орли Бен-Ари Гинзбург выразила “разочарование” в связи с решением юридического советника правительства Авихая Мандельблитта, не одобрившего ее назначения на пост.

Маарив сообщает о том, что в судебной системе на Бен-Ари Гинзберг оказывается сильнейшее давление - с тем, чтобы она отказалась от назначения, сделанного министром юстиции Амиром Оханы. Прокурор, однако, отказывается сдаваться, и говорит, что займет пост. В окружении Бен-Ари сообщают, что она была “приятно удивлена” назначением.

Сам Охана, посреди волны критики в прессе заявил: “Секция 23А(в) закона о гражданской службе устанавливает, что в случае освобождения поста министр, после консультаций с комиссией по гражданской службе может возложить исполнение обязанностей на другого государственного служащего, в случае, если срок исполнения обязанностей не превышает трех месяцев”.

Охана также указал на богатый профессиональный опыт Бен-Ари - она работает в прокуратуре уже 27 лет, и на то, что сам уходящий генеральный прокурор Шай Ницан называл ее “отличным работником, умным адвокатом с богатейшим опытом, прилежным прокурором с развитой концепцией закона и легальных суждений”.

Мандельблитт вчера вечером провел личную встречу с Бен-Ари Гинзберг и сообщил ей, что не имеет ничего против нее лично, но лишь выражает позицию судебной системы по данному вопросу. Одновременно, глава комиссии по гражданской службе Даниэль Гершковиц подтвердил, что Бен-Ари Гинзберг отвечает всем требованиям предъявляемым к ее должности, но ее назначение “подрывает нормальную работу офиса генерального прокурора”.


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