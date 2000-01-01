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И.о. генпрокурора: Шай Ницан дал мне черную метку 18.12 08:10   MIGnews.com

И.о. генпрокурора: Шай Ницан дал мне черную метку

Назначенная министром юстиции исполняющей обязанности генерального прокурора Израиля Орли Бен-Ари Гинзберг сказала своим приближенным: “Я не намерена поддаваться давлению и отказываться от назначения. В свое время Шай Ницан дало мне “черную метку” и предотвращал мое продвижение по службе”.

Между тем, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт написал письмо Охане, в котором сообщил тому, что существуют “юридические препятствия к назначению адвоката Орли Бен-Ари Гинзберг исполняющей обязанности генерального прокурора”.

В письме Мандельблитт пишет: “Вы приняли решение назначить на эту позицию, имеющую самое драматическое значение в судебной системе кандидата, который не находится на высших должностях в структуре генеральной прокуратуры и не отвечающего требованиям к этой должности”.

Мандельблитт также сообщил Охане о том, что данное назначение “выходит за пределы разумного и потому существует юридическая помеха к его одобрению”.

Манндельблитт подчеркнул: “Исходя из требований, предъявляемых к кандидату на данный пост, я уже говорил, что заместитель генерального прокурора Шломо Ламбергер, которого я вам рекомендовал, превосходит Бен-Ари, но вы предпочли выбрать человека , с значительными недостатками для исполнения обязанностей на данном ответственном посту. Я уже ранее констатировал, , и.о. генерального прокурора должен быть наиболее высокопоставленным прокурором, с большим опытом работы на руководящих должностях. Ранее избранные на эту должность, служили, как минимум на должностях прокурора округа. Этот опыт подготовил их к работе в офисе генеральной прокуратуры - с ее 2 тысячами сотрудников”.


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