18.12 18:57 MIGnews.com
Задержанные в Москве израильтяне освобождены
Все 46 израильтян, которые были задержаны
в московском аэропорту, были освобождены.
Об этом вечером, 18 декабря, передал "12 канал".
Также дипломатические источники в СМИ распространили информацию, что РФ посылает "сообщение" Израилю, задерживая туристов перед прибытием российской делегации, которое запланировано на 19 декабря.
Дипломаты из РФ, по словам инсайдеров, отправятся с визитом в Израиль, чтобы обсудить судьбу многих россиян
, которым запрещен въезд в страну.
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