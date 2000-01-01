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Задержанные в Москве израильтяне освобождены | Фото:18.12 18:57   MIGnews.com

Задержанные в Москве израильтяне освобождены

Все 46 израильтян, которые были задержаны в московском аэропорту, были освобождены.

Об этом вечером, 18 декабря, передал "12 канал".

Также дипломатические источники в СМИ распространили информацию, что РФ посылает "сообщение" Израилю, задерживая туристов перед прибытием российской делегации, которое запланировано на 19 декабря.

Дипломаты из РФ, по словам инсайдеров, отправятся с визитом в Израиль, чтобы обсудить судьбу многих россиян, которым запрещен въезд в страну.


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