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Баркат: США должны наказать Турцию из-за ХАМАСа | Фото:18.12 18:41   MIGnews.com

Баркат: США должны наказать Турцию из-за ХАМАСа

В среду, 18 декабря, депутат от "Ликуд" Нир Баркат жестко прокомментировал статью-анализ британского издания Telegraph, в которой говорится о покрывательстве Турцией террористов ХАМАСа.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем официальном микроблоге в Twitter.

По словам Барката, он поговорил с американским послом Дэвидом Фридманом и попросил его, чтобы Вашингтон ввел санкции против Турции.

"Мы вновь получили подтверждение того, что Турция поддерживает и обеспечивает "тепличные условия" для террористических групп – точно так же, как Иран", – отреагировал он.

По словам Барката, он хочет, чтобы США "инициировали международные санкции против Турции" в свете сообщения The Telegraph.




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