Баркат: США должны наказать Турцию из-за ХАМАСа

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем официальном микроблоге в Twitter.
По словам Барката, он поговорил с американским послом Дэвидом Фридманом и попросил его, чтобы Вашингтон ввел санкции против Турции.
"Мы вновь получили подтверждение того, что Турция поддерживает и обеспечивает "тепличные условия" для террористических групп – точно так же, как Иран", – отреагировал он.
По словам Барката, он хочет, чтобы США "инициировали международные санкции против Турции" в свете сообщения The Telegraph.
שוב קיבלנו אישור לכך שטורקיה נותנת בית חם לארגוני טרור ותומכת בהם, בדיוק כמו איראן. דבר לא ירתיע או יעצור אותי בעשייה למען מדינת ישראל. דיברתי עם השגריר @USAmbIsrael ובכוונתי להמשיך לפעול כדי שארה״ב תנקוט סנקציות בינלאומיות נגד טורקיה. pic.twitter.com/nifyPkKjn0