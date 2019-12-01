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Протесты в Ливане: Харири сделал заявление о своем будущем | Фото:18.12 21:43   MIGnews.com

Протесты в Ливане: Харири сделал заявление о своем будущем

Ушедший в октябре в отставку с поста премьер-министра Ливана Саад Харири сделал заявление по поводу своей будущей карьеры в политике.

Соответствующее заявление он сделал в преддверии консультаций о формировании нового кабинета министров.

"Я объявляю, что не буду кандидатом на формирование следующего правительства", – заявил он 18 декабря.

Как сообщает Aljazeera, тем временем, в Ливане снова отложили назначение премьер-министра вследствие протестов и разногласий из-за Харири. Власти заявляют, что назначение нового главы правительства переносится во избежание дополнительных проблем по социальному, экономическому и финансовому кризису, с которым сталкивается страна.

В политической системе Ливана власть распределяется между религиозными группами: премьер-министр – всегда суннит, президент – христианин-маронит, а спикер парламента – мусульманин-шиит. Кроме этого, должно быть равное количество христиан и мусульман в парламенте и правительстве.


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