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Рухани: мы испытываем новые центрифуги, несмотря на санкции | Фото:18.12 21:17   MIGnews.com

Рухани: мы испытываем новые центрифуги, несмотря на санкции

Тегеран проводит испытания новейшей центрифуги IR-9 по обогащению урана.

Такое заявление в среду, 18 декабря, сделал президент Ирана Хасан Рухани в Малайзии.

"Несмотря на санкции и экономическое давление, мы прогрессируем в ядерной сфере. На сегодняшний день у нас работают новые центрифуги IR-6, центрифуги IR-9 проходят испытания", - сказал он.

В свою очередь, глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи пояснил, что мощность новейшей центрифуги для обогащения урана IR-9 в 50 раз выше основной центрифуги IR-1.

Ранее информагентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщало, что на ядерных объектах Ирана уже установлены центрифуги типа IR-9, а также ряд других, не предусмотренных ядерной сделкой.


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