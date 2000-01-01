18.12 21:17 MIGnews.com

Рухани: мы испытываем новые центрифуги, несмотря на санкции

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Тегеран проводит испытания новейшей центрифуги IR-9 по обогащению урана.Такое заявление в среду, 18 декабря, сделал президент Ирана Хасан Рухани в Малайзии."Несмотря на санкции и экономическое давление, мы прогрессируем в ядерной сфере. На сегодняшний день у нас работают новые центрифуги IR-6, центрифуги IR-9 проходят испытания", - сказал он.В свою очередь, глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи пояснил, что мощность новейшей центрифуги для обогащения урана IR-9 в 50 раз выше основной центрифуги IR-1.Ранее информагентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщало, что на ядерных объектах Ирана уже установлены центрифуги типа IR-9, а также ряд других, не предусмотренных ядерной сделкой.