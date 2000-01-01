Нетаниягу: карающая рука достанет каждого, кто причинит вред
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал поимку 50 террористов группировки "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП).
Соответствующее заявление он сделал в среду, 18 декабря.
В частности, Нетаниягу поздравил ШАБАК с арестом ряда членов НФОП, в том числе тех, кто был ответственен за убийство 17-летней Рины Шнерб.
"Я поздравляю ШАБАК, ЦАХАЛ и ЯМАМ с успешным выполнением операции по захвату террористов, убивших Рину Шнерб и ранивших ее отца и брата. Карающая рука настигнет каждого, кто попытается причинить нам вред. Так будет всегда", – сказал Нетаниягу.