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Нетаниягу: карающая рука достанет каждого, кто причинит вред | Фото:18.12 15:50   MIGnews.com

Нетаниягу: карающая рука достанет каждого, кто причинит вред

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал поимку 50 террористов группировки "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП).

Соответствующее заявление он сделал в среду, 18 декабря.

В частности, Нетаниягу поздравил ШАБАК с арестом ряда членов НФОП, в том числе тех, кто был ответственен за убийство 17-летней Рины Шнерб.

"Я поздравляю ШАБАК, ЦАХАЛ и ЯМАМ с успешным выполнением операции по захвату террористов, убивших Рину Шнерб и ранивших ее отца и брата. Карающая рука настигнет каждого, кто попытается причинить нам вред. Так будет всегда", – сказал Нетаниягу.


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