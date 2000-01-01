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Посольство РФ: на въезде в Израиль задержан 5771 россиянин 18.12 15:03   MIGnews.com

Посольство РФ: на въезде в Израиль задержан 5771 россиянин

Посольство Российской Федерации в Тель-Авиве прокомментировало задержание 46 израильтян в аэропорту Домодедово.

В заявлении посольства говорится: “По данным посольства, на 1 декабря 2019 года 5 771 одному российскому туристу было отказано во въезде в Израиль. В октябре 2019 года 568 российским туристам не позволили въехать в  страну, и в ноябре 2019 - 569 российским туристам. Каждый день около 20 российских туристов, прибывающих в составе организованных туристических групп и с деньгами задерживаются и отправляются обратно в Россию. Российская сторона не комментирует решения соответствующих израильских властей”.


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