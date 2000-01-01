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Декабрь: 23 случая задержаний израильтян по прилету в Россию 18.12 14:02   MIGnews.com

Декабрь: 23 случая задержаний израильтян по прилету в Россию

Портал ynet  сообщает о том, что с начала текущего месяца зарегистрировано 23 случая задержания граждан Израиля по прилету в Россию.

Утром 18 декабря после приземления рейса El Al были задержаны 46 человек, в том числе, маленькие дети.

Допросы задержанных продолжались несколько часов. Задержанных по нескольку раз допрашивал один и тот же следователь, по 4-*5 раз повторяя одни и те же вопросы.

Израильтянам задавали вопросы: “Что вы намерены делать в Россию?” и “С кем вы встречаетесь в России ?” У некоторых из израильтян, в том числе у родившихся в России, взяли отпечатки пальцев. У израильтян также потребовали предоставить номера их мобильных телефонов.

Предполагается, что речь идет о российской “мести” за задержание граждан России по приезду в Израиль иммиграционными властями.


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