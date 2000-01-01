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Охана: вы еще услышите о Бен-Ари Гинзберг 18.12 13:34   MIGnews.com

Охана: вы еще услышите о Бен-Ари Гинзберг

Министр юстиции прокомментировал решение БАГАЦа по назначению и.о. генерального прокурора Израиля Орли Бен-Ари Гинзберг.

Охана заявил: “Сегодня мы не услышим и.о. генерального прокурора Израиля Орли Бен-Ари Гинзберг, из-за возникших нехороших обстоятельств - но я вам обещаю, вы о ней еще услышите”.

Онг добавил: “Орли - профессиональный прокурор, с широким и глубоким знанием материала, релевантного для ее должности. Она - скромный человек, не стремящийся к славе”.

Охана подчеркнул: "Времена сейчас сложные - и для государства, и для судебной системы и для прокуратуры. Очень просто воспользоваться обстоятельствами и сказать что я думаю прямо сейчас - но нет, не сегодня. Доверие народа - это кислород для судебной системы. Я вижу очень большое значение в назначении и.о. генерального прокурора. Я действовал совершенно законно и в рамках данных мне полномочий. Решение далось мне нелегко. Я встретился и поговорил с несколькими кандидатами, у каждого из них - богатые знания и огромный опыт. Я остался под впечатлением от каждого из них. Я нашел профессионального, талантливого прокурора. Она всегда демонстрировала, что заслуживает доверия. сохраняла целостность. Я уверен в своей правоте. Я рекомендую Орли на любой, самый высокий пост в офисе генеральной прокуратуры”.


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