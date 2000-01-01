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Принц Чарльз собрался посетить ПА | Фото:18.12 17:00   MIGnews.com

Принц Чарльз собрался посетить ПА

Наследник британского престола принц Чарльз посетит Израиль в январе 2020 года по приглашению президента Реувена Ривлина.

Он будет участвовать в церемонии по случаю 75-летия освобождения узников Освенцима, сообщает посол Великобритании в Израиле Нил Уиган.

Более того, он посетит ПА по приглашению председателя Махмуда Аббаса.

Этот будет третий визит принца Чарльза в Израиль. Ранее он приезжал для участия в похоронах премьер-министра Ицхака Рабина и президента государства Шимона Переса.


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