18.12 12:38 MIGnews.com

Охана - против "собачек прокуратуры"

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Министр юстиции Амир Охана безжалостно атаковал репортера 13-го канала по судебным делам Авиада Гликмана.Гликман, немедленно после объявления решения Оханы о назначении на пост исполняющего обязанности генерального прокурора Израиля Орли Бен-Ари Гинзберг заявил в эфире радио 103FM, что это решение будет оспорено БАГАЦем.“Предсказание” Гликмана сбылось с молниеносной скоростью - менее чем через сутки.Охана назвал Гликмана “Лжецом, собачонкой, которая ест то, то чем ее кормят покровители из прокуратуры”.Гликман на это ответил: “Министру не нравятся мои публикации и он меня бойкотирует. Он выбрал подобные выражения, но я не опущусь до такого уровня”.Охана немедленно ответил: “Ты лжец, который ест все, что тебе дает офис прокуратуры, ты предоставляешь им защиту в медиа. Тебе еще надо подняться на много уровней до того, как тебя вообще можно будет называть журналистом”.