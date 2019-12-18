Видео: Бен-Ари Гинзберг отстранена за 5 минут до назначения
БАГАЦ издал ордер о “временном замораживании” назначения на должность и.о. генерального прокурора Израиля Орли бен-Ари Гинзберг.
Бен-Ари получила это известие за пять минут до начала торжественной церемонии смены генеральных прокуроров.
Сообщение было передано ей sms-сообщением.
Ордер подписан судьей БАГАЦа Мани Мазузом. Ордер констатирует, что у государстваесть десять дней на то, чтобы ответить на петицию Движения за Качественное Правительство, потребовавшего отменить назначение.
Судья Ноам Зольберг дал себе самоотвод от участия в слушаниях по делу Бен-Ари, сославшись на “социальные связи”.