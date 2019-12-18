18.12 11:29 MIGnews.com

Видео: Бен-Ари Гинзберг отстранена за 5 минут до назначения

פרידה מפרקליט המדינה: בן ארי הצטרפה ליועמ"ש ולשר אוחנה להתכנסות דחופה@almog_tamar pic.twitter.com/5D1mR20vlq — כאן חדשות (@kann_news) December 18, 2019

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БАГАЦ издал ордер о “временном замораживании” назначения на должность и.о. генерального прокурора Израиля Орли бен-Ари Гинзберг.Бен-Ари получила это известие за пять минут до начала торжественной церемонии смены генеральных прокуроров.Сообщение было передано ей sms-сообщением.Ордер подписан судьей БАГАЦа Мани Мазузом. Ордер констатирует, что у государстваесть десять дней на то, чтобы ответить на петицию Движения за Качественное Правительство, потребовавшего отменить назначение.Судья Ноам Зольберг дал себе самоотвод от участия в слушаниях по делу Бен-Ари, сославшись на “социальные связи”.