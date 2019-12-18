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Видео: Бен-Ари Гинзберг отстранена за 5 минут до назначения 18.12 11:29   MIGnews.com

Видео: Бен-Ари Гинзберг отстранена за 5 минут до назначения

БАГАЦ издал ордер о “временном замораживании” назначения на должность и.о. генерального прокурора Израиля Орли бен-Ари Гинзберг.

Бен-Ари получила это известие за пять минут до начала торжественной церемонии смены генеральных прокуроров.

Сообщение было передано ей sms-сообщением.

Ордер подписан судьей БАГАЦа Мани Мазузом. Ордер констатирует, что у государстваесть десять дней на то, чтобы ответить на петицию Движения за Качественное Правительство, потребовавшего отменить назначение.

Судья Ноам Зольберг дал себе самоотвод от участия в слушаниях по делу Бен-Ари, сославшись на “социальные связи”.




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