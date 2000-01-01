18.12 11:09 MIGnews.com

БАГАЦ заморозил назначение Бен-Ари Гинзберг

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За минуты до начала официальной церемонии смены главы офиса генеральной прокуратуры Израиля БАГАЦ издал постановление о том, что “замораживает” назначение Орли Бен-Ари Гинзбург на пост исполняющего обязанности генерального прокурора.БАГАЦ не дал никаких объяснений своему решению.Также неясно, как пройдет теперь указанная церемония.Бен-Ари получила это известие за пять минут до начала торжественной церемонии смены генеральных прокуроров.Сообщение было передано ей sms-сообщением.Ордер подписан судьей БАГАЦа Мани Мазузом. Ордер констатирует, что у государстваесть десять дней на то, чтобы ответить на петицию Движения за Качественное Правительство, потребовавшего отменить назначение.Движение за Качественное Правительство подало первую петицию против назначения заместителя прокурора центрального округа Орли Бен-Ари Гинзбург и.о. генерального прокурора Израиля.Авторы петиции утверждают, что решение о назначении на этот пост Бен-Ари является “чрезвычайно неразумным, и за ним стоят совершенно внешние и нечистые соображения и недобросовестность”.Авторы петиции также уверены в том, что назначение Бен-Ари “наносит непоправимый ущерб вере публики в судебную систему” и потому требуют от БАГАЦ “дать немедленный ответ”. Причиной всего этого назван тот факт, что назначивший Бен Ари министр юстиции Амир Охана является министром временного правительства, члены которого не были одобрены на голосование в Кнессете.Судья Ноам Зольберг дал себе самоотвод от участия в слушаниях по делу Бен-Ари, сославшись на “социальные связи”.