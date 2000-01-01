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В Европе обвинили Израиль в поражении Корбина | Фото:18.12 13:23   MIGnews.com

В Европе обвинили Израиль в поражении Корбина

Израиль обвинили в поражении партии Джереми Корбина на выборах в Великобритании на прошлой неделе.

Об этом сообщает JTA.

Среди тех, кто выступил против Израиля, оказался бывший законодатель "Лейбористской партии" Крис Уильямсон.

"Враждебное иностранное правительство мобилизовало свои силы в Великобритании в попытке помешать правительству лейбористов во главе с Корбиным быть избранным в ходе голосования в четверг", – заявил Уильямсон.

По его словам, чтобы "нормализовать сионизм", Израиль якобы "использовал религиозные организации для пропаганды антисемитизма".

К обвинениям также присоединилась британский политик, баронесса Дженни Тонг: "Произраильское лобби победило на всеобщих выборах при помощи лжи о Джереми Корбине".

В Ирландии журналистка Irish Times Китти Холланд, которая в 2017 году заявила, что не "взаимодействует с сионистами", написала следующее: "Это отличный результат для сионизма. Монстры ревут от восторга". Этот твитт вызвал волну негодования в сети, потому Холланд пришлось удалить сообщение, а позже и вовсе извиниться.


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