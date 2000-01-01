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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:18.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу: я не волшебник, но верну Иссахар Вечером, 17 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал сделать все, чтобы освободить Нааму Иссахар, осужденную на 7,5 лет в России.

Сторонники "Хизбаллы" столкнулись с ливанскими войсками Во вторник, 17 декабря, ливанские войска столкнулись со сторонниками террористических группировок "Хизбалла" и Амаль, которые пытались штурмовать площадь в Бейруте, сообщают свидетели и СМИ. Против демонстрантов применялся слезоточивый газ.

Вопреки Мандельблитту: Охана назначил и.о. генпрокурора Министр юстиции Амир Охана назначил исполняющую обязанности генерального прокурора прокурора Орли Бен-Ари Гинзберг.

"Охана ткнул пальцем в глаз судебной системе" Министр юстиции Амир Охана назначил исполняющую обязанности генерального прокурора прокурора Орли Бен-Ари Гинзберг.

Саар выступил за видеокамеры на праймериз для руководства Член партии "Ликуд" Гидеон Саар и главный соперник премьер-министра Биньямина Нетаниягу на праймериз для рукводства партии заявил, что на голосовании должны стоять камеры видеонаблюдения. Депутат добавил, что партия сама выступала за аналогичный шаг на парламентских выборах в сентябре.


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