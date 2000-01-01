Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Сторонники "Хизбаллы" столкнулись с ливанскими войсками Во вторник, 17 декабря, ливанские войска столкнулись со сторонниками террористических группировок "Хизбалла" и Амаль, которые пытались штурмовать площадь в Бейруте, сообщают свидетели и СМИ. Против демонстрантов применялся слезоточивый газ.
Саар выступил за видеокамеры на праймериз для руководства Член партии "Ликуд" Гидеон Саар и главный соперник премьер-министра Биньямина Нетаниягу на праймериз для рукводства партии заявил, что на голосовании должны стоять камеры видеонаблюдения. Депутат добавил, что партия сама выступала за аналогичный шаг на парламентских выборах в сентябре.