18.12 07:14 MIGnews.com

Деньги сожгли на выборах: В Тверии прекращена уборка улиц

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Новый мэр Тверии Рон Коби прекратил контракт с компанией по уборке улиц - из-за отсутствия денег в бюджете.Коби издал заявление следующего содержания: “С большим прискорбием извещаю о том, что прежняя администрация сожгла бюджет на уборку на выборах! Бюджет уборки на ноябрь и декабрь закончился, и уборка улиц прекращена. С сегодняшнего дня мы - без компании по уборке! С сегодняшнего дня прекращены работы подрядчика - до особого объявления. Прошу проявлять терпение и поддерживать чистоту вокруг себя”.