19.12 06:18 MIGnews.com
Дайджест самых важных и интересных новостей минувшего дня
Москва приглашает лидера ХАМАС на переговоры по Газе
Хания вновь призвал положить конец расколу с ФАТХ и сказал, что он готов встретиться с президентом ПА Махмудом Аббасом
"Хизбалла" попыталась заблокировать туннели
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, снятому внутри одного из террористических тоннелей “Хизбаллы” на границе
Ливанская армия вынудила ЦАХАЛ отодвинуть пограничный забор
Согласно сообщению, ЦАХАЛ прекратили свои операции по борьбе с туннелями в районе Крум-Эль-Шираки
Лейбористы Австралии признают "палестинское государство"
Австралийская лейбористская партия признает "палестинское государство", если придет к власти
ПА обвиняет Израиль в "агрессии" и "терроризме"
Палестинская администрация призвала Международный уголовный суд начать расследование израильских "преступлений"
ЛАГ призвала Бразилию изменить позицию в отношении Израиля
ЛАГ призвала Совет Безопасности ООН "выполнить свои обязанности, оказав давление на Израиль"
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