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Дайджест самых важных и интересных новостей минувшего дня | Фото:19.12 06:18   MIGnews.com

Дайджест самых важных и интересных новостей минувшего дня

Москва приглашает лидера ХАМАС на переговоры по Газе
Хания вновь призвал положить конец расколу с ФАТХ и сказал, что он готов встретиться с президентом ПА Махмудом Аббасом

"Хизбалла" попыталась заблокировать туннели
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, снятому внутри одного из террористических тоннелей “Хизбаллы” на границе

Ливанская армия вынудила ЦАХАЛ отодвинуть пограничный забор
Согласно сообщению, ЦАХАЛ прекратили свои операции по борьбе с туннелями в районе Крум-Эль-Шираки

Лейбористы Австралии признают "палестинское государство"
Австралийская лейбористская партия признает "палестинское государство", если придет к власти

ПА обвиняет Израиль в "агрессии" и "терроризме"
Палестинская администрация призвала Международный уголовный суд начать расследование израильских "преступлений"

ЛАГ призвала Бразилию изменить позицию в отношении Израиля
ЛАГ призвала Совет Безопасности ООН "выполнить свои обязанности, оказав давление на Израиль"


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