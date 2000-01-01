18.12 20:45 MIGnews.com

Лапид: США поддерживают нашу борьбу за Голаны

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Полгода назад лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид в рамках борьбы за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами международной общественностью, встречался с сенатором—республиканцем Томом Коттоном. Сегодня было получено сообщение о том, что сенатор Коттон подал на рассмотрение Сената законопроект о признании Голанских высот израильской территорией.«Признание американцами нашего суверенитета над Голанскими высотами– это важный и серьезный шаг. Это означает, что США поддерживают нашу борьбу за Голаны и тем самым дают понять Ирану, что им нечего делать вблизи наших границ. Это возможность для мировой общественности объявить во всеуслышание, что Израиль никогда не уйдет с Голанских высот», - отметил лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид.Сенатор Том Коттон подчеркнул, что признание Голанских высот – это очень важный момент для национальной безопасности Израиля, а интерес США – гарантировать Израилю безопасность.За последний год Лапид провел ряд встреч в США, инициировал брифинг для иностранных послов в Израиле на северной границе и конференцию в Кнессете с целью добиться признания международного сообщества нашего суверенитета на Голанских высотах. Лидер партии «Еш Атид» встречался с членами Конгресса и сенаторами от обеих партий, в том числе с Тедом Дойчем, Ненси Пелоси, Томом Коттоном и Элизабет Уоррен.пресс-служба фракции «Еш Атид»