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Путин рассказал, что ждет США после выхода из ДРСМД | Фото:18.12 20:25   MIGnews.com

Путин рассказал, что ждет США после выхода из ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности повлечет за собой обрушение всей архитектуры безопасности.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщает Корреспондент.

"Серьезную обеспокоенность вызывает изъявление США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", - подчеркнул российский лидер во время выступления на расширенном заседании Коллегии Минобороны России.

"Какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он выполняет роль стабилизирующего фактора. Работает на поддержание определенного уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере", - добавил Путин.


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