В Венгрии тысячи людей протестуют против политики Орбана
В венгерской столице, Будапеште вспыхнули массовые протесты против нового закона о труде.
Об этом во вторник, 18 декабря сообщает "Би-би-си".
Скандируя "Орбан, убирайся к черту!", манифестанты попытались прорваться к зданию парламента. Правоохранители использовали против толпы слезоточивый газ. По официальным данным, полиция задержала 51 участника протеста.
We stand in solidarity with all the courageous citizens in #Hungary standing up against the tyranny of #Orban. His regime has crossed a threshold that it previously dared not cross. Proud of all the people standing up for democracy! (photo by Zoltan Balogh/EPA,via Shutterstock) pic.twitter.com/XAMLMJmnnE