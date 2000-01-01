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В Венгрии тысячи людей протестуют против политики Орбана | Фото: Twitter18.12 17:13   MIGnews.com

В Венгрии тысячи людей протестуют против политики Орбана

В венгерской столице, Будапеште вспыхнули массовые протесты против нового закона о труде.

Об этом во вторник, 18 декабря сообщает "Би-би-си".

Скандируя "Орбан, убирайся к черту!", манифестанты попытались прорваться к зданию парламента. Правоохранители использовали против толпы слезоточивый газ. По официальным данным, полиция задержала 51 участника протеста.


Закон о труде, принятый правящей партией "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, вызвал бурю гнева среди венгров.

Правительство разрешило работодателям под угрозой увольнения требовать от работников до 7-8 часов переработки каждую неделю. При этом оплату сверхурочных можно будет задерживать на три года.

Законодатели утверждают, что данное решение поспособствует развитию бизнеса в стране. По словам Виктора Орбана, новый закон выгоден и работникам, которые "хотят больше работать и больше зарабатывать".

Между тем, крупнейшей профсоюзной конфедерации MASZSZ, организатор протестов, назвал новый закон "рабским".


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