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Развозов: Правительство пренебрегает нуждами репатриантов | Фото:18.12 16:38   MIGnews.com

Развозов: Правительство пренебрегает нуждами репатриантов

Константин Развозов: "Русскоязычная пресса находится в сложном положении. Для многих репатриантов и всех, кто недостаточно хорошо владеет ивритом, - это единственный способ получения информации. Вчера был принят бюджет "Правительственного департамента по рекламе" и он составляет 650 миллионов шекелей. За последние годы бюджет этого ведомства вырос почти вдвое. Значит проблема не в деньгах, а в приоритете ценностей нынешнего правительства. Даже один процент из этой суммы добавил бы кислород всей прессе на русском языке, а людям, которые получают оттуда информацию, помог бы быстрее интегрироваться в стране. Правительство в очередной раз продемонстрировало свое отношение к русскоязычной алие".

Пресс служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")


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