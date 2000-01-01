18.12 16:38 MIGnews.com

Развозов: Правительство пренебрегает нуждами репатриантов

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Константин Развозов: "Русскоязычная пресса находится в сложном положении. Для многих репатриантов и всех, кто недостаточно хорошо владеет ивритом, - это единственный способ получения информации. Вчера был принят бюджет "Правительственного департамента по рекламе" и он составляет 650 миллионов шекелей. За последние годы бюджет этого ведомства вырос почти вдвое. Значит проблема не в деньгах, а в приоритете ценностей нынешнего правительства. Даже один процент из этой суммы добавил бы кислород всей прессе на русском языке, а людям, которые получают оттуда информацию, помог бы быстрее интегрироваться в стране. Правительство в очередной раз продемонстрировало свое отношение к русскоязычной алие".Пресс служба депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид")