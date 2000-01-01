18.12 14:13 MIGnews.com

Тиби: еврейское насилие заразило арабский сектор

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Депутат Кнессета Ахмед Тиби (Объединенный Арабский Список) выступил на обсуждении комитета по внутренним делам Кнессета проблемы насилия в арабском секторе.Депутат Тиби сообщил, что виновными в насилии среди арабов являются евреи: “Банды, изрыгаемые еврейскими поселениями в Нетании, Нагарии и Ашдоде заразили арабские общины вокруг”.Тиби также обвинил израильскую полицию в том, что та не пытается конфисковать оружие в арабских деревнях. Он дал послушать собравшимся запись пальбы в Лоде в конце прошлой недели.Тиби провозгласил: “Необходимо принятие особого правительственного решения для того, чтобы разобраться с оружием и насилием в нашем секторе”.