19.12 00:42 MIGnews.com

Садик Хан хочет посетить Израиль: «Как только смогу»

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Мэр Лондона хочет поехать в еврейское государство, чтобы продвигать двусторонние связи.Садик Хан сказал, что посетит Израиль как можно скорее, но, похоже, исключит его в следующем году из-за своей предвыборной кампании.Мэр Лондона говорил о важности экономических и культурных связей между столицей и Тель-Авивом, а также о борьбе с антисемитизмом в Лондоне.Хан, похоже, исключил визит в еврейское государство в 2019 году, сказав: «Если честно, в следующем году я должен сосредоточиться на победе в переизбрании в 2020 году, но как только смогу, я пойду».Он также похвалил “лондонцев, работающих с израильтянами, бизнесменов в Лондоне, работающий с израильским бизнесом”, заявив: “я хочу, чтобы это продолжалось.”Мэр также поддержал развитие культурных связей между Лондоном и Израилем после поддержки Тель-Авива на лондонском фестивале в сентябре 2017 года.