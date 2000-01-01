Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Садик Хан хочет посетить Израиль: «Как только смогу» 19.12 00:42   MIGnews.com

Садик Хан хочет посетить Израиль: «Как только смогу»

Мэр Лондона хочет поехать в еврейское государство, чтобы продвигать двусторонние связи.

Садик Хан сказал, что посетит Израиль как можно скорее, но, похоже, исключит его в следующем году из-за своей предвыборной кампании.

Мэр Лондона говорил о важности экономических и культурных связей между столицей и Тель-Авивом, а также о борьбе с антисемитизмом в Лондоне.

Хан, похоже, исключил визит в еврейское государство в 2019 году, сказав: «Если честно, в следующем году я должен сосредоточиться на победе в переизбрании в 2020 году, но как только смогу, я пойду».

Он также похвалил “лондонцев, работающих с израильтянами, бизнесменов в Лондоне, работающий с израильским бизнесом”, заявив: “я хочу, чтобы это продолжалось.”

Мэр также поддержал развитие культурных связей между Лондоном и Израилем после поддержки Тель-Авива на лондонском фестивале в сентябре 2017 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:11
В Рио-де-Жанейро случился масштабный пожар
23:54
Кремль отвергает сообщения о вмешательстве в выборы США
22:17
Израильская AI healthcare ставит диагноз по приложению
21:45
В Турции 2,000 человек получили пожизненные тюремные сроки
21:38
British Airways возобновит полеты в Пакистан
21:31
Хейли: обе стороны выиграют от "мирного плана" Трампа
21:13
Российский сухогруз сел на мель у побережья Британии
21:02
ЛАГ призвала Бразилию изменить позицию в отношении Израиля
20:45
Лапид: США поддерживают нашу борьбу за Голаны
20:25
Путин рассказал, что ждет США после выхода из ДРСМД
20:11
Принимая Аббаса, король Иордании осудил Израиль
19:37
Израиль призывает Грузию перевести посольство в Иерусалим
19:34
"Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью
19:09
Полиция провела обыск в мечети в Берлине
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus