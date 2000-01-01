18.12 17:08 MIGnews.com

"Сначала Нетаниягу хвастался бомбой, а теперь - ракетами"

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на заводе оборонного концерна IAI. Во время выступления Нетаниягу сказал, что у Израиля “есть такие ракеты, которых нет ни у кого другого”.Зариф заявил: “Сначала Нетаниягу стоял у завода , производящего атомные бомбы, и угрожал Ирану уничтожением. Теперь он открыто хвалится “наступательными” ракетами, готовыми поразить любую точку. И при этом он продолжает хныкать из-за иранских оборонительных ракет, а его западные попугаи выражают “озабоченность”.Зариф имеет в виду речь Нетаниягу в Центре Ядерных Исследований в Негеве в конце августа. Тогда Нетаниягу предупредил врагов о том, что Израиль располагает средствами для того, чтобы их уничтожить: “Те, кто угрожает стереть Израиль с лица Земли, подвергают себя такой же опасности, и в любом случае, не достигнут своей цели”.