Израиль и Кипр проводят трехдневные военные учения
Израиль и Кипр начали совместные военные учения, второй раз за два месяца.
По данным местных кипрских СМИ, учения, в которых примут участие военнослужащие кипрской Национальной гвардии, представители ЦАХАЛ и нескольких различных типов израильских самолетов, начались в понедельник 17 декабря и продлятся до среды, 19 декабря.
Напомним, что в июне министры обороны трех стран провели вторую трехстороннюю встречу для укрепления безопасности и расширения сотрудничества в области кибербезопасности, совместных военных учений и поисково-спасательных операций в Восточном Средиземноморье.