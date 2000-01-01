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Израиль и Кипр проводят трехдневные военные учения 18.12 13:18   MIGnews.com

Израиль и Кипр проводят трехдневные военные учения

Израиль и Кипр начали совместные военные учения, второй раз за два месяца.

По данным местных кипрских СМИ, учения, в которых примут участие военнослужащие кипрской Национальной гвардии, представители ЦАХАЛ и нескольких различных типов израильских самолетов, начались в понедельник 17 декабря и продлятся до среды, 19 декабря.

Напомним, что в июне министры обороны трех стран провели вторую трехстороннюю встречу для укрепления безопасности и расширения сотрудничества в области кибербезопасности, совместных военных учений и поисково-спасательных операций в Восточном Средиземноморье.


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