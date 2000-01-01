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Израиль призывает Грузию перевести посольство в Иерусалим 18.12 19:37   MIGnews.com

Израиль призывает Грузию перевести посольство в Иерусалим

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели попросила президента Грузии Саломе Зурабишвили подумать о переводе посольства ее страны в Иерусалим.

Хотовели обсудила вопрос о переводе посольства Грузии в Иерусалим во время встречи с Зурабишвили, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Израильская делегация, включая Хотовели, приняла участие в церемонии приведения к присяге Зурабишвили. Министр подчеркнул «глубокую и долгую дружбу» между Израилем и Грузией, прежде чем попросить президента перенести посольство своей страны.

Официальный представитель Израиля и Зурабишвили договорились обсудить этот вопрос с премьер-министром Грузии.


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