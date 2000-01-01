18.12 12:40 MIGnews.com

Лидер ХАМАСа совершит международный тур

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Глава ХАМАСа Исмаил Хания скоро покинет Газу для "широкой" поездки по ряду арабских и зарубежных стран, сообщает Arabi21.Поездку планировалось начать в египетской столице Каире. Тур Исмаила Хании будет включать Ливан, Турцию, Иран, Катар, Кувейт, Мавританию, Малайзию, Индонезию и Марокко.«Хания должен посетить российскую столицу Москву в ответ на приглашение, которое он недавно получил от правительства России», - отметил источник.Поездка чиновника ХАМАСа была запланирована несколько месяцев назад, но египетские власти, как сообщалось, выступали против остановок в некоторых странах.